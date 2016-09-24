Moody's знизило кредитний рейтинг Туреччини до спекулятивного рівня

Про це оголосило рейтингове агентство Moody's п'ятницю, 23 вересня, передає РБК.

Агентство назвало два основних фактори, які призвели до зниження рейтингу. По-перше, підвищення ризиків, пов'язаних з необхідністю збільшення зовнішніх запозичень; по-друге, ослаблення показників, які раніше підтримували кредитний рейтинг, таких як економічне зростання і стійкість інститутів.

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Про перегляд рейтингу Туреччини, який тоді знаходився на рівні Baa3, агентство оголосило в липні 2016 року після того, як в країні сталася спроба військового перевороту. Moody's тоді заявило про необхідність перерахувати ризики, щоб оцінити наслідки невдалої спроби військового перевороту для економіки Туреччини в середньостроковій перспективі.

Експерти агентства відзначали, потенційно спроба держперевороту може мати значний негативний вплив на економічну ситуацію в країні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Moody's зберегло суверенний кредитний рейтинг Туреччини в списку на перегляд з можливим пониженням.