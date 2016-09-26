Акції Deutsche Bank впали до 24-річного мінімуму

Вартість акцій найбільшого німецького банку Deutsche Bank у понеділок впала до мінімальної позначки з 1992 року, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 11:53 вартість акцій Deutsche Bank опускалася на 6,05%, до 10,72 євро за акцію. При цьому раніше вона сягала мінімальної позначки з 1992 року в 10,63 євро за акцію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в понеділок світові фондові майданчики, в тому числі, коригуються після ралі напередодні. На цьому тлі інвестори згадали про проблеми Deutsche Bank. Вони побоюються, що показник буферного капіталу банку серйозно погіршиться через значних юридичних витрат.

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"У середині вересня міністерство юстиції США запропонувало Deutsche Bank заплатити 14 мільярдів доларів, щоб припинити розслідування про порушення при торгівлі іпотечними паперами, що стали, на думку американської влади, однією з причин світової фінансової кризи 2008 року", - зазначає видання.

Представники Deutsche Bank пізніше підтвердили висунуті умови, зазначивши, що банку було запропоновано зробити відповідну пропозицію. Поки фінансова установа не планує укладати угоду щодо врегулювання позовів на дану суму. Юристи Deutsche Bank вважають, що сума операції може скласти 2-3 мільярди доларів.

Deutsche Bank - найбільший за розміром активів банк Німеччини, заснований в 1870 році. У Росії банк веде свою діяльність з 1881 року. Чистий збиток за 2015 рік склав 6,772 мільярда євро проти прибутку роком раніше на рівні 1,691 мільярда євро. Це перший річний збиток банку з 2008 року.