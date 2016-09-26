Фонд держмайна планує в листопаді продати дві гідроелектростанції

Фонд державного майна України (ФДМУ) має намір в листопаді провести аукціони з продажу Костянтинівської та непрацюючої Мигіївської гідроелектростанцій (обидві - Миколаївська обл.) з початковою ціною 13,8 млн грн і 10,9 млн грн відповідно.

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Про це повідомила прес-служба фонду.

«Кабінет міністрів погодив умови і ціну продажу Мигіївської та Костянтинівської гідроелектростанцій на конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону», - йдеться в повідомленні.

Також у фонді зазначили, що, згідно з умовами приватизації, інвестор повинен буде відновити діяльність Мигіївської ГЕС. Також покупці, які куплять електростанції, повинні будуть зберегти профіль діяльності підприємств і дотримуватися екологічної безпеки.

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«Найближчим часом Фонд держмайна проведе засідання конкурсної комісії та затвердить дату публікації оголошення (в офіційному виданні «Відомості приватизації» - УНІАН), а також фіксовані умови конкурсу», - повідомила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Кабінет міністрів оприлюднив перелік підприємств, що підлягають приватизації у 2016-2017 роках, який включає понад 10 морських і річкових торговельних портів, близько 20 шахт, більше 10 енергогенеруючих та енергорозподільчих компаній.

У цей список увійшли, зокрема, єдині майнові комплекси Костянтинівської, Первомайської, Мигіївської гідроелектростанцій.

Мигіївська і Костянтинівська ГЕС входять до складу структури енергопостачання «Миколаївобленерго», 70% акцій якої Фонд держмайна має намір виставити на продаж цієї осені.