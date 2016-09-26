Prozorro планує проводити аукціони з продажу об'єктів малої приватизації

Команда системи електронних державних закупівель Prozorro планує реалізувати можливість проведення аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації.

Про це повідомив проектний менеджер Prozorro Олексій Соболєв на своїй сторінці в Facebook.

"Продовжуємо процес розширення на інші державні органи. Цього тижня обговорювали декілька нових напрямків: прозорі аукціони для малої приватизації (потрібно продати кілька тисяч невеликих державних підприємств), оренда державного майна, реалізація непрофільного майна. Для певних процедур доведеться міняти закон, інші процедури можуть бути змінені шляхом постанов Кабміну або Фонду держмайна", - написав він.

За словами Соболєва, необхідні законодавчі зміни вже знаходяться в процесі розробки.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує до кінця 2016 року реалізувати пілотний проект продажу майна державних підприємств, включаючи списані і непрофільні активи, через систему Prozorro.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв 14 заявок на акредитацію протестованих електронних майданчиків, на яких будуть проводитися торги з продажу активів неплатоспроможних банків балансовою вартістю 440 мільярдів гривень за принципом системи електронних державних закупівель Prozorro.

Фонд держмайна в 2016 році планує виставити на приватизацію 450 об'єктів державної власності, з яких 20 є великими підприємствами, 50 – середні компанії, 380 – об'єкти малої приватизації.