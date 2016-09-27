Компанія Walt Disney вивчає можливість купівлі Twitter
02:38, 27 вересня 2016Фондовий ринок
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Компанія Walt Disney співпрацює з фінансовими аналітиками над ціною, яку вона може запропонувати для купівлі компанії Twitter.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, передає Дождь.
Компанія Salesforce також готує пропозицію для Twitter, розробляючи його разом з Bank of America, повідомили джерела.
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Twitter, в свою чергу, дізнавшись про підготовку пропозиції, почав оцінювати потенційний продаж. Bloomberg відзначає, що Disney може допомогти Twitter в майбутньому розвитку у відео-стратегії.
Раніше повідомлялося, що купівлею Twitter зацікавилися Google, Salesforce і інші компанії. Після того, як стало відомо про можливий продаж Twitter, акції компанії подорожчали і продовжують зростати.
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