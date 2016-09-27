Компанія Walt Disney вивчає можливість купівлі Twitter

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, передає Дождь.

Компанія Salesforce також готує пропозицію для Twitter, розробляючи його разом з Bank of America, повідомили джерела.

Читайте такожTwitter відмовив спецслужбам США в доступі до аналітичного сервісу

Twitter, в свою чергу, дізнавшись про підготовку пропозиції, почав оцінювати потенційний продаж. Bloomberg відзначає, що Disney може допомогти Twitter в майбутньому розвитку у відео-стратегії.

Раніше повідомлялося, що купівлею Twitter зацікавилися Google, Salesforce і інші компанії. Після того, як стало відомо про можливий продаж Twitter, акції компанії подорожчали і продовжують зростати.