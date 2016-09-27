Microsoft цікавиться купівлею Twitter - ЗМІ

Американська корпорація Microsoft розглядає можливість придбання сервісу мікроблогів Twitter Inc., повідомляє телеканал CNBC з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, передає Прайм.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Twitter веде переговори про покупку з низкою зацікавлених компаній. Серед потенційних покупців називалися такі технологічні гіганти як Google і Salesforce.com, а також один зі світових гігантів індустрії розваг Walt Disney Co. Вартість угоди з купівлі Twitter може перевищити 16 мільярдів доларів.

CNBC з посиланням на джерела також зазначає, що офіційно про угоду можуть оголосити протягом наступних 30-45 днів.

Американська компанія Twitter Inc. була заснована в 2006 році. Основний продукт компанії - соціальна мережа для обміну короткими повідомленнями. Штаб-квартира знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія.

Американська компанія Microsoft Corp була заснована в 1975 році Біллом Гейтсом і Полом Алленом. Штаб-квартира знаходиться в Редмонді, штат Вашингтон. Компанія спеціалізується на розробці програмного забезпечення, зокрема Microsoft є розробником операційної системи Windows.