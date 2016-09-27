Обсяг торгів цінними паперами на українських біржах скоротився на третину

Загальний обсяг торгів цінними паперами на українських фондових біржах за січень-серпень 2016 року знизився на 31,61% - до 148,6 млрд грн з 217,3 млрд грн за аналогічний період 2015 року, йдеться у звіті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Обсяг торгів державними облігаціями становив 129,3 млрд грн, або 87% від загальної суми контрактів, укладених на біржах у січні-серпні цього року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг торгів цими борговими інструментами скоротився на 35,1%.

Обсяг торгів акціями у звітному періоді становив 1,28 млрд грн, що в 3,6 раза менше, ніж роком раніше.

Сума контрактів по операціям з облігаціями підприємств за 8 місяців знизилася на 40,5% в порівнянні з січнем-серпнем 2015 року – до 5 млрд грн.

За січень-серпень комісія зареєструвала випуски цінних паперів на 60,68 млрд грн, що на 0,3% більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Обсяг зареєстрованих випусків акцій у січні-серпні знизився на 9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 42,82 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг торгів цінними паперами на українських фондових біржах за 2015 рік знизився на 53,1% - до 290,8 млрд грн з 619,7 млрд грн в 2014 році.

За 2015 рік комісія зареєструвала випуски цінних паперів на 155,8 млрд грн, що на 24% менше, ніж у 2014 році.

Обсяг зареєстрованих випусків акцій минулого року знизився на 10,9% порівняно з 2014 роком – до 128,6 млрд грн.