Президент Петро Порошенко запропонував ізраїльським інвесторам взяти участь у масштабній приватизації, яка буде проходити в Україні в 2016-2017 роках.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова держави повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліним сьогодні в Києві.

«Я запропонував нашим ізраїльським партнерам, інвесторам взяти участь у масштабній приватизації, яка буде відбуватися в Україні в 2016-2017 роках, і ми почули дійсно високу зацікавленість в цьому напрямку», - заявив Порошенко.

Раніше Порошенко анонсував початок великої приватизації на жовтень цього року. На думку голови держави, приватизація - це один з основних способів залучення прямих іноземних інвестицій, на які розраховує Україна.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Кабінет міністрів України оприлюднив перелік підприємств, що підлягають приватизації у 2016-2017 роках, який включає понад 10 морських і річкових торговельних портів, близько 20 шахт, більше 10 енергогенеруючих та енергорозподільчих компаній, а також Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), завод «Електроважмаш», Одеський припортовий завод, підприємство «Сумихімпром» і держпідприємство «Турбоатом».