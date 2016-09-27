Фонд держмайна спростив порядок передачі міністерствами об'єктів для приватизації

Фонд державного майна України (ФДМУ) розробив спрощений порядок передачі йому від міністерств і відомств держпідприємств для приватизації, повідомив на своїй сторінці у Facebook голова фонду Ігор Білоус.

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«Щоб прискорити процес і щоб ні в кого навіть думки не виникло, що міністерства можуть саботувати виконання постанови Кабінету міністрів, ми зменшили пакет документів, який органи управління повинні підготувати для передачі об'єкта на приватизацію», - написав він.

Білоус зазначив, що за останні 12 місяців до фонду для приватизації міністерства передали всього 32 підприємства з 253.

«Міністерство економічного розвитку і торгівлі 82, які повинно було передати, передало лише 4, Мінагропрод із 73 – 10, Міненерговугілля з 38 – 8, Мінінфраструктури з 15 – 9. Решта – нуль», - повідомив він.

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На думку голови фонду, спрощений порядок може прискорити приватизаційний процес.

Як зазначила прес-служба фонду, розроблений ФДМУ документ повинен бути погоджений зацікавленими міністерствами й відомствами і після цього затверджений урядом.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році з усіх підприємств, що перебувають у приватизаційному списку, до відання фонду було переведено лише 12%, а з 2005 року - 6%.

Білоус зазначав, що співробітники міністерств саботують передачу державних компаній до ФДМУ для приватизації, що істотно гальмує процес продажу держвласності.