Нацкомісія перевірить законність виведення з комунальної власності 12,7% акцій "Київенерго"

Суд дозволив фахівцям Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку провести перевірку документації «Київенерго» для визначення законності виведення 12,73% акцій компанії з комунальної власності територіальної громади Києва.

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Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду від 15 вересня 2016 року, яка опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень України.

«Клопотання слідчих прокуратури Києва про проведення позапланової виїзної ревізії - задовольнити. Дозволити призначення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності «Київенерго» на предмет корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення і обігу цінних паперів в частині законності передачі 12,73% акцій «Київенерго», які належали територіальній громаді Києва», - йдеться в тексті документа.

Згідно з повідомленням, суд доручив проведення перевірки спеціалістам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

В ухвалі суду наведено позицію прокуратури Києва, згідно з якою слідчі вважають, що пакет акцій «Київенерго» був безкоштовно відчужений у громади Києва, в результаті чого було завдано збитків у розмірі 250 млн грн.

«З 2007 по 2012 роки пакет акцій «Київенерго» у розмірі 12,73% шляхом неодноразових відчужень, у тому числі за участю підприємств-нерезидентів, був переданий у групу ДТЕК - компаніям «ДТЕК» і DTEK Holdings Limited (входять до структури холдингу «Систем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова - УНІАН)... Службовими особами підприємств «Компанія Київенергохолдинг» і «Київські енергосистеми» пакет акцій «Київенерго» було безоплатно відчужено з власності територіальної громади міста, завдавши таким чином шкоди в розмірі 250 млн грн», - повідомляється в ухвалі суду.

Довідка УНІАН. "Київенерго" забезпечує споживачів Києва електричною і тепловою енергією. Генерація компанії здійснюється на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

"Київенерго" має 5 структурних підрозділів, у тому числі дві філії - "Енергосервіс" і сміттєспалювальний завод "Енергія". Кількість працівників компанії перевищує 12 тисяч осіб. 75% акцій компанії належать енергохолдингу українського мільярдера Ріната Ахметова ДТЕК, а 25% - Фонду державного майна.