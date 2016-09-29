Мінекономрозвитку знайшло 300 держпідприємств, "про які ніхто не знав"

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в результаті інвентаризації виявило 300 підприємств, які раніше не фігурували у переліку державних компаній.

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Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів на прес-конференції з питань реформи держпідприємств.

«Почали системно розбиратися з українськими державними підприємствами. Зараз Міністерство економіки завершує повну інвентаризацію державних підприємств, і в результаті цієї інвентаризації ми знайшли ще 300 державних компаній, про яких ніхто не знав», - сказала вона.

За словами Ковалів, перелік українських держактивів розширився до приблизно 3800 підприємств.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна в 2016 році планує виставити на приватизацію 450 об'єктів державної власності, з яких 20 є великими підприємствами, 50 – середні компанії, 380 – об'єкти малої приватизації.

Головним об'єктом для приватизації цього року є 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу. При цьому запланований на 26 липня конкурс з продажу держпакета акцій підприємства з початковою ціною в 13,175 млрд грн (близько 520 млн дол.) не відбувся через відсутність заявок інвесторів. У фонді повідомили, що повторний конкурс може відбутися наприкінці жовтня - початку листопада цього року, а початкова ціна об'єкта може знизитися до 150 млн дол.

У 2017 році Кабмін планує виставити на продаж великі аграрні підприємства «Аграрний фонд», «Артемсіль», «Укрспирт», Державну продовольчо-зернову корпорацію. Також наступного року уряд планує приватизувати «Турбоатом», Об'єднану гірничо-хімічну компанію, Запорізький титано-магнієвий комбінат, «Електроважмаш», «Укрбуд».

Кабінет міністрів України зберіг прогнозний показник надходжень до бюджету 2017 року від продажу державного майна на рівні даного показника в 2016 році – 17,1 млрд грн.