Вищий госпсуд залишив у силі рішення про повернення Україні ЗалКу, який належав росіянам

Вищий господарський суд України 27 вересня залишив в силі рішення щодо повернення державі контрольного пакету акцій - 68,01% єдиного в Україні виробника первинного алюмінію - Запорізького алюмінієвого комбінату (ЗАлК), повідомила прес-служба прокуратури.

Згідно з повідомленням, у лютому 2001 року між Фондом держмайна України і компанією «АвтоВАЗ-Інвест» був укладений договір купівлі-продажу пакета акцій Запорізького алюмінієвого комбінату, за умовами якого, крім зобов'язання покупця сплатити ціну пакета акцій, також передбачалося обов'язкове погашення ним боргів приватизованого підприємства, а саме - довгострокових зобов'язань товариства перед Державним експортно-імпортним банком України за кредитною угодою на суму понад 75 млн дол.

«У той же час покупці контрольного пакета акцій ВАТ «Запорізький алюмінієвий комбінат» - ЗАТ «АвтоВАЗ-Інвест» (Російська Федерація) і компанія VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кіпр) уникали виконання інвестиційних зобов'язань перед державою щодо погашення заборгованості товариства за вищевказаним кредитним договором», - відзначають в прес-службі.

Відзначається, що зазначені обставини стали підставою для пред'явлення Генеральною прокуратурою України відповідного позову, який був задоволений.

«У той же час, не залишаючи спроб залишити у своїй власності контрольний пакет акцій «ЗАлК», відповідач звернувся до суду про перегляд рішення Господарського суду Києва за нововиявленими обставинами, - зазначає прес-служба. - Вищий господарський суд України, погодившись з доводами Генеральної прокуратури України про безпідставність зазначеної заяви, 27 вересня залишив у силі рішення судів про розірвання договорів купівлі-продажу 68,01% акцій ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» вартістю за договором більше 380 млн грн та повернення їх у власність держави»

Як повідомляв УНІАН, 10 червня 2015 року Генпрокуратура через суд повернула державі контрольний пакет акцій – 68,01% Запорізького алюмінієвого комбінату.

Судові тяжби навколо комбінату тривають з 2012 року. Через жалюгідний стан підприємства та невиконання компанією «РУСАЛ» інвестиційних зобов'язань Господарський суд Києва 22 березня 2012 року прийняв рішення про повернення в держвласність України 68% акцій ЗАлКу, які належали російській компанії "РУСАЛ". Таке ж рішення прийняв Київський апеляційний господарський суд, однак "РУСАЛ" оскаржив його в касаційному порядку.

У жовтні 2014 року Вищий господарський суд України повернув у державну власність 68% акцій комбінату. 11 березня 2015 року Верховний суд України підтвердив законність вимог Генеральної прокуратури про повернення державі 68% акцій Запорізького алюмінієвого комбінату.