"Український банк реконструкції та розвитку" повторно виставлять на продаж 30 листопада

12:12, 03 жовтня 2016
Фондовий ринок
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Для участі в конкурсі інвестор має сплатити завдаток розміром 8,3 мільйона гривень та подати заявку до 24 листопада.

Фото УНИАН

Фонд державного майна України (ФДМУ) 30 листопада проведе повторний аукціон з приватизації 99,99% акцій "Українського банку реконструкції і розвитку (УБРР) з початковою ціною 82,8 мільйона гривень, що на 29,8% нижче номінальної вартості пакета акцій, говориться в офіційному виданні фонду "Відомості приватизації".

При цьому аналогічний конкурс у квітні з початковою ціною 118,9 мільйона гривень не відбувся через відсутність покупців.

Згідно з умовами приватизації, покупець має зберегти профіль діяльності банку протягом 5 років, не звільняти співробітників протягом півроку, привести статутний капітал банку у відповідність до законодавства.

Крім того, покупець має забезпечити звернення УБРР в Національний банк України про дострокове погашення "Укргазбанку" субординованого боргу в розмірі 28 мільйонів гривень та відсотків по ньому.

Для участі в конкурсі інвестор повинен, зокрема, сплатити завдаток розміром 8,3 мільйона гривень і подати заявку до 24 листопада.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України у серпні минулого року передав Фонду держмайна пакет акцій перебуває у його власності "Українського банку реконструкції та розвитку" в рамках рішення Кабінету міністрів про продаж банку.

Фонд держмайна анонсував проведення аукціону з продажу акцій "Українського банку реконструкції і розвитку" з початковою ціною 118,9 мільйона гривень 22 квітня 2016 року в Києві, але він не відбувся через відсутність покупців.

"Український банк реконструкції та розвитку" створений рішенням Кабінету міністрів у травні 2003 року. Банк " відноситься до невеликих банків за обсягом активів. Банк за підсумками 2015 року отримав 570 тисяч гривень чистого прибутку проти 18,332 мільйона гривень чистого збитку роком раніше.

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