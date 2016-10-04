Основний фондовий індекс Великобританії піднявся до максимуму за 1,5 року

Основний фондовий індекс Великобританії FTSE 100 в ході торгів 4 жовтня зріс на 1,6% до 7094 пунктів. Таким чином, біржовий показник піднявся до рівнів початку квітня 2015 року, тобто до максимуму за півтора року.

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Раніше 4 жовтня FTSE 100 перевищив позначку 7000 пунктів, що відбулося вперше з червня минулого року.

Зростання індексу відбулося на тлі ослаблення фунта стерлінгів, який продовжує дешевшати після заяв прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей про терміни виходу країни з Євросоюзу, передає Slon.ru.

До середини торгів 4 жовтня курс фунта до долара США оновив мінімум з 1985 року, опустившись до $1,2748. На попередніх торгах британська валюта торгувалася на рівні $1,2836. Для порівняння, в кінці червня перед референдумом, на якому майже 52% британців проголосували за вихід країни зі складу ЄС (Brexit), курс фунта досягав $1,49.