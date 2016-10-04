МВФ рекомендує Україні розширити інспекційні повноваження Нацкомісії з цінних паперів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) рекомендував Україні надати право Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) проводити аудиторську перевірку компаній, мати доступ до банківської таємниці юридичних і фізичних осіб для розслідування порушень на ринку капіталу. Про це йдеться в офіційному звіті МВФ.

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«Ми побачили серйозні проблеми, з якими стикається НКЦПФР. Ці проблеми включають видачу та торгівлю фіктивними цінними паперами та недостатні повноваження для проведення ефективного нагляду», - йдеться у звіті.

Також у Фонді зазначили, що Нацкомісія з цінних паперів повинна мати доступ до більших і стабільніших джерел фінансування. У свою чергу, регулятор зараз має тільки бюджетне фінансування.

У звіті МВФ сказано, що брак повноважень заважає комісії співпрацювати з іноземними регуляторами ринку капіталу і отримувати допомогу від них.

У той же час, крім розширення повноважень, МВФ рекомендує посилити відповідальність членів і співробітників НКЦПФР (у тому числі звільнених) за розголошення конфіденційної інформації аж до відкриття адміністративних і кримінальних справ.

Як повідомляв УНІАН, в опублікованому в липні звіті місії технічної допомоги МВФ експерти Фонду відзначили, що українська нормативно-правова база з питань боротьби зі зловживаннями на ринку цінних паперів та розкриття інформації емітентами має суттєві прогалини.

У МВФ відзначили, що для вирішення цих проблем необхідно привести українське законодавство у відповідність з міжнародними стандартами для забезпечення НКЦПФР достатніми засобами, з допомогою яких вона зможе вимагати від емітентів щиршого розкриття інформації і буде ефективніше боротися зі зловживаннями на ринку.