Кабмін вирішив перевірити виконання договору купівлі-продажу "Укртелекому" Ахметова

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 5 жовтня, має намір створити міжвідомчу робочу групу з питань виконання договору купівлі-продажу пакета акцій телекомунікаційного холдингу «Укртелеком», найбільшого в Україні оператора фіксованого зв'язку, контрольний пакет акцій якого належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

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Про це йдеться в порядку денному роботи уряду, опублікованому на Урядовому порталі. Деталі рішення не наводиться, доповідачем з цього питання визначений голова Фонду держмайна Ігор Білоус.

Раніше в уряді анонсували подання змін до Податкового кодексу, які також повинні бути схвалені 5 жовтня і потім відправлені на розгляд у парламент.

Як повідомляв УНІАН, найбільший український оператор фіксованого зв'язку «Укртелеком» у січні-березні 2016 року отримав близько 100 млн грн чистого прибутку проти 165,5 млн грн чистого збитку за аналогічний період 2015 року.

«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку широкосмугового доступу в Інтернет (понад 1,6 млн користувачів).

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).