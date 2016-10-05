Мінфін не зміг позичити гроші на внутрішньому ринку

Міністерство фінансів України на щотижневому плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 4 жовтня, не залучило кошти в державний бюджет.

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Як повідомляється на сайті міністерства, під час аукціону планувалося розміщення гривневих облігацій терміном обігу 6 та 9 місяців, а також 1 рік і 5 років, однак єдина заявка інвестора на придбання 5-річних облігацій залишилася без задоволення.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у четвертому кварталі цього року планує розміщення гривневих облігацій терміном обігу 6, 9 і 12 місяців, 2, 3 і 5 років, а також валютних облігацій терміном обігу 2 роки.

Станом на 4 жовтня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 553,022 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають держпапери на суму 367,007 млрд грн, або 66% їх загального обсягу.