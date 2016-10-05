Фонд держмайна виставить на повторний аукціон "Дніпрометробуд"

Регіональне відділення Фонду державного майна України у Дніпропетровській області 31 жовтня виставить на повторний аукціон 95% акцій компанії «Дніпрометробуд» з початковою ціною 44,5 млн грн.

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Про це йдеться в офіційному виданні фонду «Відомості приватизації».

Попередній аукціон, запланований на 30 вересня, не відбувся через відсутність попиту серед інвесторів.

За умовами конкурсу, зокрема, покупець повинен буде зберегти вид діяльності компанії і погасити її заборгованість.

До конкурсу не будуть допущені державні підприємства, юридичні або фізичні особи, які є резидентами країни-агресора, компанії, що підпадають під санкції Ради національної безпеки і оборони.

Для участі в конкурсі інвестор має сплатити конкурсну гарантію в розмірі 8,9 млн грн і подати заявку до 21 жовтня.

Довідка УНІАН. «Дніпрометробуд» - компанія, що реалізує проект будівництва метрополітену в Дніпропетровську. У 2015 році підприємство збільшило чистий збиток на 11,9% - до 7,5 млн грн.

Фонд держмайна у жовтні минулого року продав на торгах Східно-Європейської фондової біржі 5% акцій підприємства за 418,9 тис. грн.