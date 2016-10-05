Фонд гарантування провів перший аукціон з використанням "ProZorro.Продаж"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб провів перший публічний тестовий аукціон в рамках реалізації пілотного проекту нової системи продажу активів ліквідованих банків "ProZorro.Продаж".

Як повідомила прес-служба фонду, демонстрація можливостей системи проведено на прототипі реального активу – будівлі на балансі ліквідованого "Брокбізнесбанку". В ході аукціону було повністю протестовано процедуру продажу активу від реєстрації лота до торгів в режимі онлайн, визначено переможець і завантажений договір про продаж.

"Сьогодні нам важливо було продемонструвати головні принципи роботи системи, її зручність і простоту у використанні. Ми також успішно випробували її функціонування, і можна впевнено говорити, що ми готові до повноцінного запуску", - прокоментував підсумки аукціону керівник проекту "ProZorro.Продаж" Олексій Соболєв.

За інформацією фонду, користувачі мають можливість обрати будь-який майданчик і побачити все аукціони в системі, що виключає маніпуляції з проведенням торгів. Система також створює основу для моніторингу продажів громадськими активістами.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та громадська організація Transparency International Україна на початку вересня підписали офіційний договір про взаємодію з реалізації пілотного проекту з продажу активів неплатоспроможних банків на принципах електронної системи публічних закупівель Prozorro.

В червні Національний банк України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Фонд гарантування вкладів фізосіб і Transparency International Україна підписали меморандум про співпрацю з питання побудови в нашій країні прозорої та ефективної системи реалізації активів неплатоспроможних банків і банків, які ліквідуються.

Балансова вартість активів неплатоспроможних банків в управлінні Фонду гарантування вкладів становить близько 440 мільярдів гривень. Фонд планує виручити від продажу активів цих банків поточного року 7,5 мільярда гривень.