Недолюстрована суддя Морщагіна хоче "віджати" ОНПЗ на користь Курченка

Про це повідомляють Факти.ICTV.

Патріоти впевнені, що в Одеському апеляційному суді не зацікавлені у виході НПЗ з-під контролю ставленика “сім’ї”, враховуючи, що вже є одне скандальне рішення Господарського суду про визнання боргу Одеського НПЗ перед офшорними компаніями Сергія Курченка.

"18 серпня суддя обласного госпсуду своїм рішенням включив до реєстру грошових вимог кредиторів НПЗ борг підприємства перед двома кіпрськими офшорами в розмірі 14,5 млрд грн. Одеські правозахисники вважають, що дані борги є фіктивними, а за офшорами стоїть керівник тіньового бізнесу “сім’ї” Януковича Сергій Курченко", – зазначає видання "Думская".

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Зрив засідання – це можливість перешкодити “віджиму” стратегічного державного підприємства, оскільки Одеським апеляційним судом “рулять” одесько-донецькі кишенькові судді сім’ї Януковича.

"Справа в тому, що голова суду апеляційної інстанції Наталія Станіславівна Морщагіна потрапила до Одеси за поданням відомого кишенькового судді Януковичів Татькова. До сьогодні рідний чоловік Морщагіної проживає у “молодій республіці”, будучи палким прихильником і фінансистом “ДНР”. Таким чином, зв’язок між Курченком і керівництвом суду зрозуміла навіть дитині і дозволяє “формувати правильні рішення” з Москви", – йдеться на сайті ОРД про сутність даної судді.

Було б наївно вважати, що рішення, які приймаються в апеляційному суді, можуть побачити світ без узгодження з Морщагіною. Саме вона впливає на підсумкове рішення у справі Одеського нафтопереробного заводу, оскільки колегія суддів, яка його розглядає, знаходиться в прямому підпорядкуванні їй, як керівнику апеляційного суду.

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Одеські патріоти вважають, що розгляд справи Одеського нафтопереробного заводу взагалі слід припинити, оскільки вже розпочато розслідування щодо скандального рішення, прийнятого Господарським судом. Ініціював розслідування депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко. Проводять його співробітники СБУ та обласної прокуратури.

Думку патріотів підтримує депутат міської ради від блоку Петра Порошенка Лілія Леонідова, яка також впевнена, що апеляційний суд повинен призупинити розгляд справи, оскільки вже відкрито кримінальне провадження.