Акції Twitter різко подешевшали на фоні нових даних про покупку компанії

Акції Twitter на Нью-Йоркській фондовій біржі впали на 9% — до $22,58 за акцію, випливає з даних біржі, передає RNS.

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Раніше видання Recode з посиланням на джерела повідомило, що Google і Disney не планують робити пропозицію щодо купівлі Twitter. Джерела видання також повідомили, що Apple також навряд чи буде брати участь в угоді.

У покупці Twitter можуть бути зацікавлені компанії Salesforce, Microsoft і Verizon. Вартість соціальної мережі Twitter, за підрахунками Bloomberg, становить $16,7 млрд.