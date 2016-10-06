Гройсман розраховує на успіх повторної приватизації Одеського припортового заводу

Кабінет міністрів України розраховує на успіх повторної приватизації Одеського припортового заводу - другого за величиною виробника аміаку і карбаміду і третього виробника азотних добрив в Україні, запланованої орієнтовно на листопад цього року.

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Про це журналістам сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він нагадав, що невдачі першого конкурсу, проведеного в липні, не можна розцінювати як провал продажу активу. «Ми отримали оцінку експертів. Чекаємо пропозицій щодо наступного туру конкурсу. Думаю, він буде успішним. І ту ціну, яку подасть Фонд держмайна, ми й подамо як стартову. І головне, щоб кінцева ціна (продажу заводу - УНІАН) була ринковою і адекватною», - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, ОПЗ увійшов до переліку приватизації в 2015 році й готувався до продажу в першій половині 2016 року. 18 липня відбувся конкурс з продажу 99,6% акцій ОПЗ зі стартовою ціною 13,175 млрд грн (близько 520 млн дол.). Однак конкурс було зірвано через відсутність заявок. Однією з причин цього у фонді називали завищену стартову ціну.

Пізніше Кабінет міністрів підтримав запропоновані Фондом державного майна України зміни методики оцінки, впровадження яких дозволяє знизити стартову ціну 99,6% акцій Одеського припортового заводу для повторної приватизації.