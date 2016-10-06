США очікують повторної приватизації ОПЗ на ринкових умовах - посол

США очікують повторної приватизації Одеського припортового заводу і розраховують, що конкурс пройде на ринкових умовах і дозволить розірвати багаторічні корупційні зв'язки, що існували в державному секторі економіки.

Про це сказала Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Марі Йованович в ході Київського міжнародного форуму.

"Ми очікуємо нового аукціону по ОПЗ в найближчі тижні на ринкових умовах, - сказала посол. - Це буде не тільки можливість отримати доходи в бюджет, але і можливість розірвати корупційні зв'язки, що існували між державою і державними компаніями".

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Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман також зазначав, що Кабінет міністрів України розраховує на успіх повторної приватизації Одеського припортового заводу - другого за величиною виробника аміаку та карбаміду і третього виробника азотних добрив в Україні, запланованої орієнтовно на листопад поточного року.

ОПЗ увійшов в перелік приватизації 2015 року і готувався до продажу в першій половині 2016 року. 18 липня відбувся конкурс з продажу 99,6% акцій ОПЗ зі стартовою ціною 13,175 мільярда гривень (близько 520 мільйонів доларів). Однак конкурс був зірваний через відсутність заявок. Однією з причин цього у фонді називали завищену стартову ціну.

Пізніше Кабінет міністрів підтримав запропоновані Фондом державного майна України зміни методики оцінки, впровадження яких дозволяє знизити стартову ціну 99,6% акцій Одеського припортового заводу для повторної приватизації.