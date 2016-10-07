Фонд гарантування хоче повернути втрати в Криму та зоні АТО на 50 мільярдів через суди

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює втрати неплатоспроможних банків в своєму управлінні в окупованому Криму і зоні проведення антитерористичної операції в 50 мільярдів гривень і має намір боротися за повернення цих активів через суди.

Про це повідомив директор юридичного департаменту Фонду гарантування вкладів фізосіб Віктор Новіков в інтерв'ю УНІАН.

"У зоні АТО і в Криму неплатоспроможні банки втратили 50 мільярдів гривень. Це кредити, які не обслуговуються", - сказав Новіков.

Він нагадав, що ще в період його роботи в Національному банку юридичний департамент НБУ передавав в Міністерство юстиції матеріали по всім банкам, які понесли втрати в Криму, щоб заявити позов від імені держави.

"Деякі банки самостійно звернулися в міжнародні судові інститути. Наприклад, "ПриватБанк" і "Ощадбанк". Думаю, що і Фонду потрібно буде самостійно ініціювати ці позови в перспективі. Після вибору юридичних компаній ми визначимо стратегію захисту цих активів", - додав Новиков.

Разом з тим, він повідомив, що Фонд намагається продавати активи, розташовані в Криму, в тому числі нерухомість.

"Закон дозволяє це робити. Ми не визнаємо жодних правових актів, прийнятих Росією Криму, щодо прав власності на півострові, в тому числі щодо націоналізацію власності суб'єктів господарювання України. Але якщо є активи, які перебувають у власності банків, то головне - дотримати вимоги українського законодавства при їх продажу", - додав Новиков.

Він пояснив, що відповідно до законів України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та "Про створення вільної економічної зони Крим", купівля-продаж нерухомості на окупованій території здійснюється відповідно до законодавства України за межами цієї території. При цьому, протягом строку окупації передача права власності на об'єкти, розташовані на окупованій території, підлягає реєстрації на іншій території України.

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"На Донбасі є певні особливості, пов'язані з реєстрацією, нотаріальним посвідченням. Такі операції проводяться на контрольованих територіях. Фонд може продавати, але не може контролювати ці об'єкти, що негативно впливає на їх вартість", - зазначив Новіков.

Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014-2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 15 фінустанов.

Балансова вартість активів неплатоспроможних банків в управлінні Фонду становить 448 мільярдів гривень, при цьому оціночна вартість цих активів в 4,5 рази нижчий, що обумовлено сталася девальвацією гривні і низькою якістю активів. 80% активів неплатоспроможних банків представлені кредитами, обслуговування яких переважно припиняється з введенням в банк тимчасової адміністрації.

Раніше фонд озвучував плани виручити від продажу активів банків-банкрутів поточного року 7,5 мільярда гривень.