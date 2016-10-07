Кабмін обіцяє максимально швидко підготувати ОПЗ до повторної приватизації

Кабінет міністрів України готовий у найкоротші терміни затвердити стартову ціну та умови повторної приватизації Одеського припортового заводу і чекає відповідних пропозицій від Фонду державного майна України.

Про це сказав прем'єр-міністр України в ході поїздки по підприємствам Київської області.

"Ми чекаємо пропозицій від Фонду держмайна", - сказав Гройсман.

При цьому він нагадав, що продаж активу повинна пройти до кінця року на максимально прозорих, ринкових умовах.

"Ми хочемо, щоб у цьому році відбувся відкритий і публічний аукціон з продажу цього заводу", - сказав прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, ОПЗ увійшов в перелік приватизації в 2015 році і готувався до продажу в першій половині 2016 року. 18 липня відбувся конкурс з продажу 99,6% акцій ОПЗ зі стартовою ціною 13,175 мільярда гривень (близько 520 мільйонів доларів). Однак конкурс був зірваний через відсутність заявок. Однією з причин цього у фонді називали завищену стартову ціну.

Пізніше Кабінет міністрів підтримав запропоновані Фондом державного майна України зміни методики оцінки, впровадження яких дозволяє знизити стартову ціну 99,6% акцій Одеського припортового заводу для повторної приватизації. Стартова ціна ОПЗ може скласти 150 мільйонів доларів.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.