Акції Samsung знижуються на інформації про призупинення виробництва Note 7

Вартість акцій південнокорейської компанії Samsung знижується після інформації про те, що компанія призупиняє виробництво Galaxy Note 7.

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Під час торгів на Сеульській фондовій біржі ціна на акції знизиалася на 2,05% — до 1,68 млн вон, передає RNS.

Акції Samsung встигли повернутися до зростання після падіння на 13% в результаті відкликання смартфонів. Тоді компанія за день втратила $22 млрд капіталізації. У п'ятницю, 7 жовтня, вартість акцій навіть досягла рекордного максимуму, за рік вони подорожчали на 30%. Сьогодні папери почали дешевшати.

Першим про те, що Samsung призупинила виробництво Galaxy Note 7, написав «Ренхап» з посиланням на джерела. За даними джерела «Ренхап», рішення про зупинку виробництва було прийнято компанією спільно з владою Китаю і США, рішення стосується заводу у В'єтнамі, який займається міжнародними поставками.

Ринкова капіталізація компанії становить 263,1 трлн вон ($235 млрд).