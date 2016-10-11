У Фонді держмайна повідомили умови приватизації обленерго

Фонд державного майна України (ФДМУ) почне приватизацію держпакетів акцій обленерго після затвердження Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), стимулюючого тарифоутворення на ринку електроенергії.

Про це в ході круглого столу повідомив голова фонду Ігор Білоус.

Фонд держмайна раніше планував почати продаж держпакетів акцій "Хмельницькобленерго", "Миколаївобленерго", "Харківобленерго", "Тернопільобленерго", "Запоріжжяобленерго" і "Черкасиобленерго" з жовтня цього року.

"Як тільки будуть RAB-тарифи (стимулюючі тарифи – УНІАН), ми можемо відразу ж на наступний день оголосити приватизацію обленерго", - сказав він.

За словами Білоуса, багато потенційних покупців обленерго цікавляться впровадженням стимулюючих тарифів, так як це дозволить їм планувати інвестиції в енергокомпанії на кілька років вперед.

Глава фонду також повідомив, що стартова ціна шести приватизованих обленерго буде коливатися від 10 мільйонів доларів до 60 мільйонів доларів. При цьому Білоус зазначив, що важлива не ціна покупки компанії, а інвестиції, які покупці в них вкладуть.

"Я спілкувався з одним з інвесторів з Канади. Він розглядає інвестиції в три обленерго в розмірі більше 1 мільярда доларів ... Нам важливо не продати, а отримати інвестиції у майбутньому", - зазначив глава ФДМУ.

У свою чергу, присутній на круглому столі глава НКРЕКП Дмитро Вовк також зазначив, що стимулююче тарифоутворення є передумовою для ефективної приватизації енергокомпаній.

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Як повідомляв УНІАН, інтерес до обленерго виявляли більше 15 інвесторів, зокрема з Індії, Угорщини, Австрії, Польщі та США.

Глава ФДМУ неодноразово зазначав, що оновлення енергетичного законодавства в Україні сприятиме збільшенню попиту на аукціонах по приватизації держпакетів акцій обленерго.

Верховна Рада 22 вересня прийняла закон про незалежність Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), і схвалила в першому читанні законопроект про ринок електроенергії, який передбачає запровадження конкурентних відносин у цій сфері.

Довідка УНІАН. Стимулююче регулювання – це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3, 5 або 8 років). Цей метод спрямований на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносії (електроенергія, теплова енергія та інші), і стимулювання ефективності витрат розподільчих (постачають) компаній. Цим механізмом передбачається встановлення величини необхідного доходу (ставки прибутковості), а також мотивація компаній до зниження витрат і втрат газу в мережах. Згідно з новою методикою, тариф на електроенергію, яку відпускає компанія-ліцензіат, буде складатися з операційних витрат компанії, амортизації і ставки прибутковості на старі або нові активи.