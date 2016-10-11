Фонд держмайна переніс повторну приватизацію Одеського припортового заводу

Фонд державного майна України (ФДМУ) вирішив провести приватизацію 99,6% акцій великого хімічного підприємства - Одеського припортового заводу (ОПЗ) на початку грудня, хоча раніше планував аукціон на листопад. Про це в коментарі УНІАН повідомив голова Фонду держмайна Ігор Білоус.

Читайте такожГройсман розраховує на успіх повторної приватизації Одеського припортового заводу

«Ми готуємо конкурсну комісію на кінець цього тижня і подаємо документи до Кабінету міністрів на наступному тижні. У першій декаді грудня продаємо ОПЗ», - сказав він.

Білоус також підтвердив наявність зацікавленості іноземних інвесторів у купівлі заводу.

Як повідомляв УНІАН, головним об'єктом для приватизації цього року є 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу. При цьому запланований на 26 липня конкурс з продажу держпакету акцій підприємства з початковою ціною в 13,175 млрд грн (близько 520 млн дол.) не відбувся через відсутність заявок інвесторів.

У фонді повідомили, що початкова ціна об'єкта може знизитися до 150 млн дол. для залучення більшого кола інвесторів. При цьому Білоус відзначав, що кінцева ціна підприємства може становити близько 400 млн дол.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.