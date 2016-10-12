Фонд держмайна в листопаді проведе аукціони з продажу двох ГЕС

Фонд державного майна України (ФДМУ) 22 і 24 листопада проведе аукціони з продажу Мигіївської й Костянтинівської гідроелектростанцій (обидві - Миколаївська обл.) з початковою ціною 10,9 млн грн і 13,8 млн грн відповідно. Про це повідомляється в офіційному виданні фонду «Відомості приватизації».

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У ФДМУ зазначили, що на даний момент Мигіївська ГЕС не працює, тому однією з умов її продажу є її запуск.

Також, згідно з умовами приватизації, покупець має протягом як мінімум 5 років виробляти електроенергію на станціях, не допускати виникнення нової заборгованості перед бюджетом і працівниками. Також інвестору заборонено протягом півроку звільняти працівників гідроелектростанцій.

Для участі у конкурсі з купівлі Мигіївської ГЕС покупець має сплатити завдаток у розмірі 1,1 млн грн і подати заявку до 14 листопада, для участі в аукціоні з придбання Костянтинівської ГЕС – сплатити 1,4 млн грн завдатку і подати заявку до 16 листопада.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Кабінет міністрів оприлюднив перелік підприємств, що підлягають приватизації у 2016-2017 роках, що включає більш як 10 морських і річкових торгових портів, близько 20 шахт, більш як 10 енергогенеруючих та енергорозподільчих компаній.

До цього списку увійшли, зокрема, єдині майнові комплекси Костянтинівської, Первомайської, Мигіївської гідроелектростанцій.

Мигіївська і Костянтинівська ГЕС входять до складу структури енергопостачання «Миколаївобленерго», 70% акцій якої Фонд держмайна має намір виставити на продаж цієї осені.