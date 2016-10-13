Термін санкцій проти "дочки" російського "Банку Москви" закінчився - Нацкомісія з цінних паперів

«БМ Банк», власником якого є російський «Банк Москви», отримав можливість проводити операції зі своїми цінними паперами після того, як 29 вересня закінчився річний термін санкцій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), повідомила УНІАН прес-служба комісії.

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«Термін рішення НКЦПФР (про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів – УНІАН) закінчився, облік цінних паперів банку автоматично відновлено», - зазначила прес-служба, додавши, що для продовження санкцій необхідне рішення Ради національної безпеки і оборони.

Відновлення обліку цінних паперів дозволить банку викупити або зробити додатковий випуск своїх акцій.

Як повідомляв УНІАН, Нацкомісія з цінних паперів 29 вересня 2015 року прийняла рішення про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів «БМ Банку», що означало заборону на проведення будь-яких операцій з акціями банку.

«БМ Банк» працює на ринку України з 2005 року і входить до групи невеликих фінансових установ.