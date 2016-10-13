Мін'юст хвалить "антирейдерський закон": підніме Україну в рейтингу захисту прав власності

Прийнятий Верховною Радою «антирейдерський закон» дозволить Україні піднятися на 40 пунктів у міжнародному рейтингу з прав власності, тоді як зараз вона обіймає 115-ту позицію з 128.

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Про це повідомив на прес-конференції заступник міністра юстиції з питань реєстрації Павло Мороз, який брав участь у розробці документа.

«З прийняттям цього закону, я впевнений, Україна у рейтингу у сфері захисту прав власності підніметься на 40 пунктів, мінімум», - сказав він.

Мороз додав, що цей показник дуже важливий для іноземних інвесторів, оскільки показує можливість безпечного вкладення коштів у країну.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 жовтня ухвалила за основу та в цілому розроблений за участю Міністерства юстиції «антирейдерський закон».

Основними нововведеннями закону є впровадження нотаріального засвідчення підписів голови та секретаря загальних зборів компанії під час реєстрації змін юрособи; нотаріального засвідчення підписів на статутних документах, що розподіляють баланс, на заявах про вихід з товариства; кримінальної відповідальності реєстраторів за неправомірні дії при перереєстрації власності.

Україна посіла 115-те місце серед 128 країн у загальносвітовому рейтингу захисту прав власності, опустившись одразу на 8 позицій порівняно з результатами минулого року.