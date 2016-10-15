Fitch поліпшило прогноз по кредитному рейтингу Росії

Про це йдеться в повідомленні агентства, пише ТАСС.

При цьому Fitch підтвердило кредитний рейтинг РФ на інвестиційному рівні "BBB-".

"Росія вела послідовну і надійну політику реагування на різке падіння цін на нафту", - пояснює агентство своє рішення. Також відзначається гнучкий валютний курс і підтримка фінансового сектора.

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Попередній перегляд російського рейтингу агентством Fitch стався 15 квітня. Тоді рейтинг РФ був підтверджений на колишньому інвестиційному рівні BBB- з "негативним" прогнозом.

При цьому Fitch залишається єдиним з трійки основних міжнародних рейтингових агентств, яке досі зберігає рейтинг російських держоблігацій на інвестиційному рівні.

Агентства Moody's і S&P в даний час класифікують рейтинг РФ як спекулятивний. При цьому агентство S&P у вересні підвищив прогноз по російським рейтингах до "стабільного" з "негативного". Тоді S&P пояснювала своє рішення тим, що вплив зовнішніх ризиків на економіку країни дещо знизилося, і Росія продовжує пристосовуватися до подвійного зовнішнього шоку з боку низьких цін на нафту і санкцій США і ЄС.