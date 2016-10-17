Фонд держмайна переніс приватизацію чотирьох обленерго на грудень

Фонд державного майна України (ФДМУ) переніс приватизацію держпакетів акцій "Миколаївобленерго", "Хмельницькобленерго", "Тернопільобленерго" і "Харькооблэнерго" на грудень цього року, тоді як раніше приватизація цих енергокомпаній планувалася на листопад.

Про це повідомляється на сайті ФДМУ.

Також у фонді повідомили, що приватизація 60% акцій "Запоріжжяобленерго" та 71% акцій "Черкасиобленерго" запланована на січень і лютий 2017 року відповідно.

Крім того, Фонд держмайна розраховує провести приватизацію 78,3% акцій найбільшої енергогенеруючої компанії "Центренерго" в травні-червні наступного року.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна мав намір почати приватизацію держпакетів акцій обленерго після затвердження Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, стимулюючого тарифоутворення на ринку електроенергії.

Фонд держмайна раніше планував оголошувати продаж 70% акцій "Хмельницькобленерго", 70% "Миколаївобленерго", 65% "Харківобленерго", 50,9% "Тернопільобленерго", 60,2% "Запоріжжяобленерго" та 71% "Черкасиобленерго" з жовтня цього року.

За словами голови фонду Ігоря Білоуса, інтерес до купівлі обленерго проявили більше 15 інвесторів, зокрема з Індії, Угорщини, Австрії, Польщі та США.