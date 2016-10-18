Кабмін має намір 19 жовтня затвердити умови повторної приватизації ОПЗ

Кабінет міністрів України має намір на своєму засіданні в середу, 19 жовтня, затвердити умови повторної приватизації Одеського припортового заводу.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі з представниками ділових кіл Франції.

Зустріч відбулася напередодні українсько-французького ділового форуму, який пройде в Парижі 27-28 жовтня.

"На засіданні в середу уряд прийме рішення про початок приватизації ОПЗ, - цитує прес-служба Гройсмана. - Будемо вдячні, якщо французький бізнес візьме участь у приватизації цього заводу. Я гарантую, що буде відкрита, публічна та конкурентна приватизація".

Прем'єр нагадав, що в Україні налічується 3,8 тисячі державних підприємств, які давно потребують продажу.

"Сотня, можливо два, - стратегічно важливі, всі інші повинні бути продані", - сказав Гройсман, додавши, що на державних компаніях, які не підлягають продажу, буде змінено менеджмент.

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Як повідомляв УНІАН, Одеський припортовий завод (р. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

ОПЗ є головним госактивом, який повинен бути проданий в поточному році. На продаж виставляються 99,6% акцій підприємства.

ОПЗ увійшов в перелік приватизації в 2015 році і готувався до продажу в першій половині 2016 року. 18 липня відбувся конкурс з продажу 99,6% акцій ОПЗ зі стартовою ціною 13,175 мільярда гривень (близько 520 мільйонів доларів). Однак він був зірваний через відсутність заявок. Однією з причин цього у фонді називали завищену стартову ціну.

Пізніше Кабінет міністрів підтримав запропоновані Фондом державного майна України зміни методики оцінки, впровадження яких дозволяє знизити стартову ціну 99,6% акцій Одеського припортового заводу для повторної приватизації. Стартова ціна ОПЗ може скласти 150 мільйонів доларів.