Фонд держмайна назвав дату повторного конкурсу з продажу ОПЗ

Фонд державного майна розраховує провести повторний конкурс із продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу (ОПЗ) орієнтовно 15 грудня і встановити стартову ціну пакета акцій на рівні 5,16 мільярда гривень, повідомив журналістам голова Фонду Ігор Білоус.

При цьому він уточнив, що умови продажу мають бути затверджені на сьогоднішньому засіданні уряду.

"Розраховуємо на 15 грудня. Але зараз йдуть дуже непрості переговори, всі чекають, які ми приймемо рішення", - сказав Білоус.

Він також уточнив, що в числі потенційних покупців - лише іноземні компанії.

"Наших немає зовсім. Подивимося, передбачити майбутнє я поки не можу, - сказав Білоус. - Ми відкоригували ціну на рівні 5,16 мільярда гривень. Але давайте її приймемо, а потім будемо коментувати".

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Як повідомляв УНІАН, Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

ОПЗ є головним госактивом, який повинен бути проданий поточного року. ОПЗ увійшов в перелік приватизації 2015 року і готувався до продажу в першій половині 2016 року. 18 липня відбувся конкурс з продажу 99,6% акцій ОПЗ зі стартовою ціною 13,175 мільярда гривень (близько 520 мільйонів доларів). Однак він був зірваний через відсутність заявок. Однією з причин цього у фонді називали завищену стартову ціну.