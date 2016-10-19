Кабмін затвердив умови повторного продажу ОПЗ зі стартовою ціною 5,16 мільярда

Кабінет міністрів затвердив умови повторної приватизації 99,6% акцій Одеського припортового заводу (ОПЗ) зі стартовою ціною пакета акцій 5,16 мільярда гривень (близько 200 мільйонів доларів). Відповідне рішення ухвалене в середу в ході засідання уряду.

При цьому затверджена стартова ціна в 2,6 рази нижче ціни, встановленої раніше Кабміном для приватизації заводу у липні, яка не відбулася через відсутність попиту з боку інвесторів.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслив, що зазначена ціна є стартовою і остаточну вартість підприємства покажуть торги.

"Тільки ринок може визначити ціну... Як ви пам'ятаєте, раніше український експерт оцінив завод в дуже велику суму, ми були змушені погодитися з такою оцінкою. А ринок показав, що ця ціна була завищеною", - сказав Гройсман, додавши, що результати роботи оцінювача повинні бути об'єктом для розгляду правоохоронними органами, так його дії могли призвести до збитків держави.

У свою чергу, міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив думку, що ще більш низька стартова ціна може залучити більшу кількість покупців, які будуть активно торгуватися.

"Якщо, наприклад, ми почнемо з 2,5 мільярда гривень, то можемо дійти і до 7 мільярдів гривень або до 10 мільярдів гривень, якщо буде конкуренція. Але при початку торгів з 5 мільярдів гривень можуть бути деякі проблеми", - сказав Омелян.

Голова Фонду державного майна України Ігор Білоус погодився з думкою, що починати краще з нижчої стартової ціни, зазначивши при цьому, що запропонована початкова ціна ОПЗ 5,16 мільярда гривень є оптимальною.

За словами Білоуса, попит на завод оцінюється як среднеактивный, але він має пожвавитися в зв'язку з затвердженням нових умов приватизації.

Крім того, однією з умов приватизації підприємства є погашення покупцем боргу перед "Нафтогазом України" за постачання газу на ОПЗ до кінця 2016 року.

Також у конкурсі повинні брати участь як мінімум два покупця, один з яких повинен бути нерезидентом України, в іншому випадку конкурс буде визнаний недійсним.

Тривалість процедури приватизації ОПЗ була продовжена до 7 січня 2017 року.

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Як повідомляв УНІАН, головним об'єктом приватизації цього року є 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу, конкурс з продажу якого повинен відбутися 15 грудня цього року. При цьому запланований на 26 липня конкурс з продажу держпакету акцій підприємства з початковою ціною в 13,175 мільярда гривень (близько 520 мільйонів доларів) не відбувся через відсутність заявок інвесторів.

Раніше у фонді повідомили, що початкова ціна об'єкта може знизитися до 150 мільйонів доларів для залучення більшого кола інвесторів. При цьому Білоус зазначав, що кінцева ціна підприємства може становити близько 400 мільйонів доларів.

Купівлею заводу цікавилося 4 інвестора зі США, Оману, Туреччини та Єгипту.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.