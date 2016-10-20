Фонд держмайна хоче до кінця місяця оголосити повторний конкурс з продажу ОПЗ

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує в кінці жовтня оголосити в офіційному виданні "Відомості приватизації" повторний конкурс з приватизації 99,6% акцій великого хімічного підприємства Одеського припортового заводу зі стартовою ціною 5,16 мільярда гривень.

Про це голова фонду Ігор Білоус повідомив на зустрічі з журналістами.

"Думаю, що надрукуємо оголошення наступного тижня... Виставимо на аукціон завод 12-15 грудня", - сказав він.

За словами Білоуса, до конкурсу проявляють інтерес 4-5 інвесторів, зокрема з США, Оману, Туреччини та Східної Європи.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив умови повторної приватизації 99,6% акцій Одеського припортового заводу зі стартовою ціною пакета акцій 5,16 мільярда гривень (близько 200 мільйонів доларів).

При цьому затверджена стартова ціна в 2,6 рази нижче ціни, встановленої раніше Кабміном для приватизації заводу у липні, яка не відбулася через відсутність попиту з боку інвесторів.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування та перевантаження аміаку.