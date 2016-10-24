Домовленості з МВФ не припускають продажу стратегічних підприємств – Кабмін

Україна в рамках продовження програми реформ, затвердженої ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом, не планує приватизацію стратегічних активів, оскільки такої вимоги МВФ не висував.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Кабінету міністрів України в Twitter.

"У домовленостях з МВФ немає нових зобов'язань по приватизації, крім тих, які раніше були заплановані Фондом державного майна", - сказано в повідомленні.

Раніше в уряді спростували інформацію про плани щодо повного скасування спрощеної системи оподаткування, підвищення пенсійного віку і негайного введення ринку землі, уточнивши при цьому, що таких вимог МВФ до України не висував. В уряді наголосили, що до кінця року Україна повинна представити МВФ модель реформи пенсійної системи, яку слід розпочати вже в 2017 році, модель запуску ринку землі, модель податкових змін, що включає скасування спецрежиму сплати ПДВ для агропідприємств та спрощену систему оподаткування для юридичних осіб. Моделі рішень повинні бути широко обговорені в суспільстві.

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Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) обсягом фінансування 17,5 мільярда доларів у вересні поточного року – після більш ніж річної перерви. Рада директорів фонду 14 вересня повідомив про завершення другого перегляду програми співробітництва з Україною і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 мільярд доларів. Два попередніх траншу Україна отримала в 2015 році. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування склав 7,62 мільярда доларів.

До кінця року Україна очікує ще одного перегляду програми реформ і виділення до грудня четвертого кредитного траншу обсягом 1,3 мільярда доларів. У разі, якщо таке рішення буде прийнято, воно стане першим подібним рішенням в історії відносин України з фондом. Раніше всі програми співпраці завершувалися на отримання нашою країною 2-3 траншей.

На початку вересня Кабінет міністрів України оприлюднив перелік підприємств, що підлягають приватизації у 2016-2017 роках. Він включає понад 10 морських і річкових торговельних портів, близько 20 шахт, більше 10 енергогенеруючих та енергорозподільчих компаній, а також Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), завод "Електроважмаш", Одеський припортовий завод, підприємство "Сумихімпром" і держпідприємство "Турбоатом".

На думку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, приватизація, яку планується провести в Україні в найближчі роки повинна стати основною інвестицією у створення національного продукту.