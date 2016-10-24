Бюджет за 9 місяців отримав від приватизації всього 73 мільйони від очікуваних 17 мільярдів на кінець року

Про це йдеться у звіті Фонду державного майна України (ФДМУ).

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Також повідомляється, що центральний і регіональні управління Фонду держмайна за звітний період продали 91 об'єкт державної власності (в тому числі у вересні – 9) і 210 об'єктів комунальної власності (у вересні – 24).

У вересні ФДМУ через фондові біржі виставив 3 пакети акцій підприємств загальною номінальною вартістю 121 млн грн. Минулого місяця фонд на майданчиках організаторів торгів не продав жодного пакета акцій.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації у 2016 році ФДМУ планує направити до бюджету 17,1 млрд грн.

Головним об'єктом для приватизації в цьому році є 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу. Фонд держмайна планує наприкінці жовтня оголосити в офіційному виданні "Відомості приватизації" повторний конкурс з приватизації цього підприємства зі стартовою ціною 5,16 млрд грн.

Надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2015 року становили 151,5 млн грн, що в 3 рази менше за показник 2014 року.