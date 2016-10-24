З початку року оренда держмайна принесла бюджету 771 мільйон гривень

Надходження в державний бюджет від оренди держвласності за підсумками січня-вересня 2016 року знизилися на 13% - до 771 мільйон гривень з 886,4 мільйона гривень за аналогічний період 2015 року.

Про це повідомляється в звіті Фонду державного майна України (ФДМУ).

У вересні фонд перерахував від оренди держмайна 84,1 мільйона гривень.

Читайте такожФонд держмайна передасть частину приміщень НБУ в регіонах в оренду

При цьому ФДМУ за 9 місяців перевиконав планове завдання на цей рік з перерахування надходжень від оренди держвласності на 25,4%, або на 156 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 2015 року перерахував до державного бюджету 1,21 мільярда гривень від оренди державної власності, що на 23,1% більше показника 2014 року й в 2,2 рази перевищує показник річного плану минулого року.

У 2016 році фонд мав перерахувати до державного бюджету від оренди держвласності 615 мільйонів гривень.