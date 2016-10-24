Фонд гарантування продасть кредити на балансі "Імексбанку", забезпечені спортбазою в Одесі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 25 листопада проведе аукціон з продажу кредитів на балансі ліквідованого «Імексбанку» загальною заборгованістю 565,23 млн грн.

Читайте такожФонд гарантування продовжив ліквідацію чотирьох банків

Як повідомляється на сайті фонду, в заставі за кредитами знаходиться навчально-спортивна база футбольного клубу в Одесі. На території бази два стандартних футбольних поля, адміністративна будівля з навчальним класом, житловими кімнатами та роздягальнями.

Крім того, в заставі акції Іллічівського заводу залізобетонних конструкцій і корпоративні права на агрофірму «Августівка».

За інформацією фонду, кредити виставляються на торги вперше, а стартова ціна лота становить 51,30 млн грн.

Також повідомляється, що електронні торги пройдуть з 10:00 до 11:00 25 листопада на майданчику товарної біржі КМФБ, а кінцевий термін прийому заявок на участь в торгах – до 16:00 24 листопада.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Імексбанк» 27 січня 2015 року на підставі рішення Національного банку про визнання банку неплатоспроможним. З 27 травня фонд почав процедуру ліквідації банку.

«Імексбанк» (м. Одеса) працює на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків. Банк належав депутату Верховної Ради Леоніду Клімову (група «Відродження»), який входить до парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності.