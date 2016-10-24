Китай вперше випередив США за темпами придбання активів за кордоном

Китай — друга за величиною економіка в світі — вперше обійшов США за темпами придбання іноземних активів. Станом на середину жовтня 2016 року китайські компанії інвестували в зарубіжні компанії $206,6 млрд, що на 212% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Обсяг M&A-угод, укладених американськими компаніями за кордоном за аналогічний період становив $179,1 млрд, повідомляє Bloomberg з посиланням на власне дослідження.

Серед найбільших угод за цей рік: поглинання швейцарської хімічної компанії Syngenta китайською державною хімічною компанією ChemChina за $43 млрд. Ця угода стала найбільшою в історії купівлею іноземної активу китайською компанією. Також китайська Tencent Holdings купила фінського розробника мобільних ігор Supercell за $8,6 млрд, а 23 вересня було оголошено про купівлю китайською інвесткомпанією Oceanwide Holdings Group американської страхової компанії Genworth Financial за $2,7 млрд.

Найбільша кількість активів, придбаних китайськими інвесторами в 2016 році, знаходиться в Європі, де обсяг угод M&A за участю китайських компаній перевищив $70 млрд, свідчать дані Bloomberg.

Другим за популярністю регіоном стала Північна Америка, в активи якої китайські інвестори цього року інвестували близько $60 млрд. Також попитом користувалися активи в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де сумарна вартість активів, придбаних китайськими компаніями, перевищила цього року $50 млрд, передає RNS.

З дослідження Bloomberg випливає, що цього року китайські компанії найбільше скупили зарубіжних активів у сферах хімічної та автомобільної промисловості, а також у сфері охорони здоров'я. У хімічну промисловість за кордоном китайські компанії вклали $47,6 млрд, автомобільну — $23,8 млрд, в охорону здоров'я — $22,7 млрд.