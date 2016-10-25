Венесуела відстрочила погашення свого боргу обсягом майже $3 мільярди

Венесуельська державна нафтова компанія PDVSA зуміла провести успішний обмін облігацій з погашенням в 2017 році на нові папери з погашенням у 2020 році, повідомляє Прайм з посиланням на заяву компанії.

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"Мова йде про облігації на суму майже 2,8 мільярда доларів. Термін їх погашення мав настати в квітні та листопаді 2017 року. Раніше PDVSA попереджала, що в разі невдачі обміну їй буде складно розрахуватися з поточними боргами. Сума обміняних акцій становить майже 39,5% всіх облігацій, які мали бути сплачені наступного року", - йдеться в повідомленні.

Ситуація у Венесуелі, найбільшому в Південній Америці експортері нафти, набула критичного характеру на тлі дефіциту товарів, галопуючої інфляції і падіння доходів держави, обумовленого зниженням цін на нафту, а також інституційної кризи між виконавчою і законодавчою гілками влади.