Продаж активів банків-банкрутів в системі ProZorro почнуть за два тижні

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочне продаж активів неплатоспроможних банків з допомогою системи "ProZorro. Продажу" через два тижні, повідомила глава департаменту консолідованих продажів та управління активами фонду Юлія Берещенко в ході круглого столу в Києві.

"Для первинних аукціонів у нас період 21 день між оголошенням і початком, щоб у ринку було часу ознайомитися з активом. Для повторних аукціонів це 10 робочих днів. Тому ми побачимо після продажу нової акредитації вже в найближчі два тижні", - сказала Берещенко.

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За її словами, першу статистику за обсягами продажів з використанням нової системи можна буде побачити вже наприкінці листопада.

Що стосується ефекту від використання нової системи, то, як зазначила Берещенко, Фонд гарантування розраховує побачити його відразу ж після початку аукціонів.

"Ми сподіваємося, що перші аукціони в системі ProZorro пройдуть за два тижні та ми не побачимо скарг, що стосуються тих недоліків, які ми хотіли усунути за допомогою цього проекту", - додала вона, зазначивши, що фонд отримує численні скарги від покупців активів з приводу маніпулювання біржами в ході торгів.

У підсумку, як пояснила Берещенко, якщо нова система виявиться ефективною і виправдає очікування Фонду, то в подальшому можливий повний перехід продажів на цю систему. «Система дуже хороша. Вона повинна попрацювати пару місяців, тому що існують питання, чи дійсно ця система технічно закриває всі проблемні сторони, які ми бачимо зараз при роботі незалежних майданчиків», - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб 4 жовтня провів перший публічний тестовий аукціон в рамках реалізації пілотного проекту нової системи продажу активів ліквідованих банків «ProZorro.Продажу».

Фонд гарантування та громадська організація Transparency International Україна на початку вересня підписали офіційний договір про взаємодію з реалізації пілотного проекту з продажу активів неплатоспроможних банків на принципах електронної системи публічних закупівель Prozorro.

В червні Національний банк України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Фонд гарантування вкладів фізосіб і Transparency International Україна підписали меморандум про співпрацю з питання побудови в нашій країні прозорої та ефективної системи реалізації активів неплатоспроможних банків і банків, які ліквідуються.

Балансова вартість активів неплатоспроможних банків в управлінні Фонду гарантування вкладів становить близько 440 млрд грн. Фонд планує виручити в результаті управління активами цих банків у поточному році 7,5 млрд грн.