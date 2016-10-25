Fitch відкликало рейтинг компанії Пінчука

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відкликало довгостроковий кредитний рейтинг української трубно-колісної компанії «Інтерпайп», єдиного виробника залізничних коліс в Україні, за рішенням емітента.

Як наголошується в повідомленні Fitch Ratings, рейтинг був зафіксований на рівні «Обмежений дефолт» (RD).

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«Компанія («Інтерпайп» - УНІАН) прийняла рішення припинити участь в рейтинговому процесі. Таким чином, Fitch більше не буде мати достатньої інформації для підтримки рейтингів компанії. Fitch більше не рейтингує даного емітента і не проводить по ньому аналіз», - йдеться в повідомленні.

Fitch Ratings присвоїло компанії «Інтерпайп» рейтинг «RD» 29 жовтня 2015 року.

Довідка УНІАН. «Інтерпайп» – компанія, яка входить в десятку найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі. У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником активу є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.