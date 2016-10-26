S&P знизило рейтинг нафтової держкомпанії Венесуели до вибіркового дефолту

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило рейтинг венесуельської державної нафтової компанії PDVSA до вибіркового дефолту SD з рівня СС, йдеться в повідомленні агентства, передає Прайм.

Читайте такожУ Венесуелі готуються до падіння цін на нафту до $20

Причиною зниження став той факт, що агентство розглядає проведений нещодавно обмін облігацій компанії з погашенням в 2017 році на нові папери з погашенням у 2020 році як "проблемний".

У понеділок PDVSA заявила про успіх облігаційного свопу, мова йшла про облігації на суму майже 2,8 мільярда доларів. Термін їх погашення мав настати в квітні та листопаді 2017 року.

Раніше PDVSA попереджала, що в разі невдачі обміну їй буде складно розрахуватися з поточними боргами. Сума обміняних акцій становить майже 39,5% всіх облігацій, які повинні були бути сплачені наступного року.