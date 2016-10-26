Apple на фоні падіння виручки втратила більше $19 мільярдів капіталізації

Компанія Apple втратила $19,6 млрд капіталізації на тлі зниження виручки в IV кварталі 2016 фінансового року, свідчать дані торгів, передає RNS.

Читайте такожApple працює над новим iPhone 8 - ЗМІ

Вартість акцій Apple після закриття торговельної сесії біржі Nasdaq близько 23.46 впала на 2,79% — до $114,95 за акцію після публікації звіту компанії за IV квартал 2016 фінансового року, що завершився 24 вересня. Поточна ринкова капіталізація компанії становить $633,95 млрд проти $653,6 до зниження вартості акцій.

Виручка Apple за підсумками IV кварталу знизилася на 9% в річному вираженні — до $46,9 млрд. Аналітики вважають, що падіння показника пов'язане з запуском iPhone 7, який був представлений за тиждень до кінця кварталу. Річна виручка скоротилася з $233,7 млрд у минулому фінансовому році до $217 млрд в 2016 фінансовому році. Зниження показника стало першим з 2001 року, відзначає The Verge.

Чистий прибуток знизився на 19% — до $9 млрд, або $1,67 на акцію. Аналогічний показник за 2016 фінансовий рік знизився на 14% — до $45,7 млрд.