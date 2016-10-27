Партнер Alibaba залучив $1,4 мільярда в рамках найбільшого IPO в США цього року

Китайська логістична компанія ZTO Express, яка обслуговує відправлення Alibaba і JD.com, залучила $1,4 млрд під час найбільшого цього року в США IPO, повідомляє Reuters з посиланням на обізнане джерело.

Читайте такожДержбанк Китаю хоче провести IPO на $10 мільярдів, яке може стати найбільшим у світі за два роки

ZTO встановила ціну своїх акцій (ADS) на рівні $19,5, а до продажу було заплановано 72,1 млн паперів. Індикативний діапазон ціни розміщення становив $16,5–18,5.

IPO ZTO стало найбільшим дебютом китайської компанії в США з моменту виходу на ринок Alibaba в 2014 році. Провідні організатори IPO Morgan Stanley і Goldman Sachs.

Торги акціями ZTO почнуться в четвер, 27 жовтня, передає RNS.

У 2015 році ZTO Express доставила 2,9 млрд відправлень, що на 62% більше, ніж роком раніше. У I кварталі 2016 року було доставлено 827,7 млн. відправлень, що становить 14% всіх експрес-відправлень у Китаї.

ZTO Express завершила 2015 рік з чистим прибутком в $200,4 млн і виручкою в $915,8 млн. У першому півріччі 2016 року її чистий прибуток становив $115,1 млн, виторг — $638,8 млн.