Нацкомісія з цінних паперів має намір 2017 року перейти на електронний документообіг

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку має намір 2017 року повністю перейти на електронний документообіг для зниження кількості помилок і збільшення швидкості роботи при взаємодії з учасниками ринку, повідомив на форумі з корпоративного права глава регулятора Тимур Хромаєв.

"Найближчим часом ми плануємо перейти на електронний процес взаємодії з ринком, щоб у нас не було людського фактора. Ми вважаємо, що наступного року зможемо це забезпечити", - сказав він.

За словами Хромаєва, обслуговування цієї системи буде можливо, зокрема, за рахунок спецфонду, який буде надходити частина коштів від наданих комісією адміністративних послуг.

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Як повідомляв УНІАН, Нацкомісія з цінних паперів вибрала за результатами конкурсних торгів українську компанію "Центр комп'ютерних технологій "Інфоплюс" постачальником послуг з впровадження системи електронного документообігу з ціною пропозиції 4,02 мільйона гривень, що нижче запланованої регулятором суми на 5,2%.

При проведенні конкурсу комісія враховувала три параметри: вартість впровадження, обслуговування протягом трьох років і відповідність системи зазначеним замовником вимогам. При цьому вартість обслуговування переможцем конкурсу протягом трьох років системи електронного документообігу склала 1,04 мільйона гривень.