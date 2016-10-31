Конкурс з повторної приватизації ОПЗ відбудеться 14 грудня

Конкурс з повторної приватизації 99,6% акцій великого хімічного підприємства Одеського припортового заводу з початковою ціною пакета акцій 5,16 мільярда гривень (близько 200 мільйонів доларів) відбудеться 14 грудня, повідомила прес-служба Фонду державного майна України (ФДМУ).

Інвестори зможуть подавати заявки на участь в аукціоні до 6 грудня. Для участі в конкурсі інтересанти мають в якості конкурсної гарантії сплатити завдаток або надати банківську гарантію на суму 258 мільйонів гривень.

Згідно з умовами конкурсу, крок торгів на аукціоні складе 150 мільйонів гривень.

Потенційний покупець має зберегти профіль діяльності підприємства з приймання та переробки хімічної продукції, не звільняти співробітників протягом півроку з дати покупки заводу, проводити модернізацію виробництва.

В конкурсі не можуть брати участь, зокрема, компанії та фізичні особи, які є резидентами країни-агресора, особи, до яких застосовані санкції Ради національної безпеки і оборони, юридичні особи, зареєстровані в офшорних зонах та країнах, які не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 19 жовтня затвердив умови повторної приватизації Одеського припортового заводу зі стартовою ціною пакета акцій 5,16 мільярда гривень (близько 200 мільйонів доларів).

При цьому затверджена стартова ціна в 2,6 рази нижча ціни, встановленої раніше Кабміном для приватизації заводу у липні, яка не відбулася через відсутність попиту з боку інвесторів.

Голова ФДМУ Ігор Білоус зазначав, що кінцева ціна підприємства може становити близько 400 мільйонів доларів.

Купівлею заводу цікавилися 4 інвестора зі США, Оману, Туреччини та Єгипту.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку та карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.